El secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), Ben Carson, propondría triplicar la renta para los hogares más pobres y alentar a trabajar a quienes reciben subsidios de vivienda, según un reporte.

En la actualidad, los inquilinos suelen pagar el 30 por ciento de sus ingresos ajustados a la renta o una renta mínima de la agencia de vivienda pública, cuyo límite es de 50 dólares mensuales para las familias más pobres.

Sin embargo, el mínimo para las familias más pobres ascendería a casi 150 dólares por mes y la contribución de la renta mensual familiar al 35 por ciento de los ingresos brutos, de acuerdo con la propuesta legislativa de Carson obtenida y publicada por The Washington Post.

La medida afectaría a más de 4.5 millones de familias que dependen de la asistencia federal para vivienda, aunque todavía requeriría la aprobación del Congreso.

