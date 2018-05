El gobierno de Trump está estudiando la posibilidad de imponer nuevos aranceles a vehículos importados, según informó The Wall Street Journal (WSJ).

El diario dice que ese aumento estaría justificado por razones de seguridad nacional, amparándose en una disposición judicial conocida como Sección 232 y a la que ya recurrió para imponer nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio.

El Journal citó a fuentes de la industria que han sido consultadas sobre estos planes.

El Gobierno de Trump está analizando las opciones que tiene y posiblemente al final terminará aplicando esos aranceles a vehículos, según el diario.

The Wall Street Journal recuerda que ese es un tema en el que ha venido insistiendo Trump, a pesar de la oposición de grupos de interés y socios comerciales de EE.UU.

De hecho, hoy mismo dio alguna pista en ese sentido cuando anunció en su cuenta de Twitter que habrá “grandes noticias pronto” para el sector automotriz de Estados Unidos.

“Pronto habrá grandes noticias para nuestros grandes trabajadores automotrices estadounidenses”. tuiteó Trump. “Después de muchas décadas de perder sus trabajos en otros países, ¡han esperado lo suficiente!”.

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2018