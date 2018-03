Los líderes municipales preguntaron entonces a las autoridades federales qué tenían que hacer para conseguir más fondos, y dicen que la agencia habló de la posibilidad de iniciar un servicio de ferry en una conferencia del año pasado. Dijeron que era una forma prometedora de mejorar el tráfico, ya que sacaría muchos autos de las carreteras.

La municipalidad de Long Branch también recibe asesoría técnica y de otros tipos de parte de la AFT relacionada con la actual partida de dinero.

Kushner renunció como CEO de la empresa de su familia en enero del 2017 para sumarse al personal de la Casa Blanca, pero según un informe de diciembre sobre su patrimonio todavía es propietario de una parte del resort Pier Village, que está vendiendo condominios sobre la playa.

Si se reconstruye el muelle de este sitio histórico y comienza un servicio de ferris, el valor de esos condominios subirá hasta un 50 por ciento, de acuerdo con Howard Woolley, ex administrador comercial de Long Branch.

La portavoz de la empresa Kushner Cos. Christine Taylor dijo que el muelle beneficiará a Long Branch en general, y no tiene “un beneficio particular para nosotros con comparación con el resto” de los residentes.

“Está claro que nosotros, igual que cualquier otro constructor de categoría, analizamos proyectos para ayudar a las comunidades que servimos”, agregó en un comunicado. “Decir que hemos hecho algo poco ético es una falsedad y pareciera una excusa para sumar puntos políticos”.

Woolley dijo que periódicamente le informaba a la familia Kushner acerca de los esfuerzos para conseguir financiación para el muelle y que llegó a visitar personalmente al padre de Kushner, Charles. Uno de esos encuentros en el 2015 terminó con el grupo fumando cigarros en la sede de las oficinas de Kushner Co. en Manhattan, según relata Woolley.

“A Charles le interesaba que se construyese (el muelle). Todos estuvimos de acuerdo en que era algo bueno para la ciudad y para Pier Village”, señaló Woolley.

Woolley y otros funcionarios de Long Branch destacaron que no hay conexión entre los Kushner y los esfuerzos de la municipalidad por instalar un servicio de ferris.

“Nos dieron la financiación antes de que Kushner Cos. se involucrase”, manifestó el alcalde Adam Schneider. “Si el gobierno federal piensa que hay un conflicto, que hagan algo. Yo solo me preocupo por mi ciudad”.

Correos electrónicos obtenidos a través de la Ley de Archivos Públicos Abiertos y entrevistas indican que la familia Kushner y los líderes locales a veces actuaron en forma coordinada.

Un ejecutivo de Kushner quería arreglar una reunión en julio del 2016 para hablar “del mulle, el ferry y helicópteros”. Un correo electrónico del 2017 de un socio de Kushner en el proyecto propuso una idea para ofrecer más espacio para estacionamiento a los pasajeros del ferry.

Y en los últimos meses, Kushner Cos. y su socio Extell Development Co. enviaron al alcalde Schneider su propia propuesta para un muelle y una terminal de ferry que era más barata que el plan bajo consideración, de acuerdo con Robert Goodman, enlace de Long Branch con el gobierno nacional.

Schneider confirmó que él y Charles Kushner tuvieron hace poco un “intercambio de ideas” acerca de la propuesta de Kushner. Goodman señaló que le mencionó la propuesta a la AFT en una reciente llamada telefónica.

La AFT, que no tiene un administrador fijo desde enero del 2014, desistió de responder a preguntas de la Associated Press sobre potenciales conflictos de interés de Kushner. Se limitó a decir en un comunicado que había ofrecido “asistencia técnica acerca de cómo (Long Branch) podría recibir ciertos fondos”. La AFT indicó que, hasta ahora, la municipalidad no ha pedido más fondos.

¿Intereses en el Gobierno de Trump?

Dado que el papel de Kushner en el gobierno es asesorar a Trump sobre cuestiones como el Medio Oriente y la infraestructura, hay quienes se preguntan si lo que sucede en Long Branch representa realmente un conflicto de interés.

“El proyecto beneficiará a la familia y sin duda aumentará el valor de esa propiedad sobre la playa”, dijo Virginia Canter, abogada de la organización sin fines de lucro Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética de Washington. “Tiene que abstenerse de participar en nada que tenga que ver con la infraestructura”.

Kushner no se ha involucrado en ningún negocio, préstamo o proyecto de la empresa familiar desde que se incorporó al gobierno, aseguró Peter Mirijanian, portavoz del abogado de Kushner Abbe Lowell.

“Ha respetado las recomendaciones éticas que le hicieron”, dijo Mirijanian.