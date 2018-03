Gobernador de Florida destina 65 millones de dólares para combate a opiáceos

El gobernador de Florida, Rick Scott, firmó hoy una ley que otorga 65 millones de dólares para luchar contra el “abuso” de los opiáceos sintéticos, que se ha convertido en una epidemia no solo en el estado, sino a nivel nacional.

La ley ayudará a “limitar la adicción a las drogas” y “reducirá la posibilidad de que estas sustancias peligrosas se extiendan” por el estado de Florida, señaló Scott en el acto de la firma, celebrado en Bradenton, en el condado de Manatee, en la costa oeste.

“La semana pasada firmé el presupuesto que incluye 65 millones de dólares para la lucha contra los opiáceos”, dijo.

“Estoy orgulloso de continuar nuestra lucha”, agregó Scott.

Joined @ManateeSheriff to sign major legislation & highlight $65 million to fight the national opioid epidemic in FL. Thank you to all the legislators who supported this important priority and to @richardcorcoran @RepJimBoyd @NEWTFL for attending today. https://t.co/mq4U7d1wfV pic.twitter.com/mf5v02rrBR

— Rick Scott (@FLGovScott) March 19, 2018