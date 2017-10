Gloria Trevi cambia fotos por dinero para ayudar a Puerto Rico (FOTO)

Luego de ayudar a México, ahora tocó el turno a Puerto Rico. Y es que Gloria Trevi lanzó la campaña Foto con causa, con la que logró recaudar más de 50,000 dólares y los hizo llegar a donde se necesita la ayuda.

“¡Lo prometido chicos! Aquí está el depósito de sus donativos para ayudar a Puerto Rico. ¡Gracias por su ayuda que llega segura a quienes más lo necesitan! Gracias, pueden seguir apoyando donando directamente en @SomosUnaVozoficial”, escribió la cantante mexicana junto a la foto de la transferencia que publicó en su cuenta de Instagram.

La campaña consistía en tomarse una foto con la Trevi, en los conciertos que ofrecería en Miami, Atlanta y Greensboro, a cambio de 100 dólares que serían destinados a ayudar a los afectados por el huracán María en Puerto Rico.

Mientras decenas de seguidores la felicitaron y agradecieron el gesto, no faltó quien le encontrara el lado negativo a su acción.

“Pues muchos la están criticando por cobrar las fotos, dicen que por qué no donó de su bolsillo, está bien que haga que done la gente, ¿pero ella cuanto soltó?”, escribió un usuario en la red social.

“Si fuera que llegara a Puerto Rico y la gente que de veras lo necesita. Pero eso lo agarra el gobierno del país y la gente no ve ni un centavo, así de claro es. Gracias de todas maneras Gloria Trevi”, agregó alguien más.

“¿Impuestos deducibles para quién?”, cuestionó otro usuario.

“Pensé que había sido tu dinero”, dijo uno más.

Mientras que alguien denunció: “A nosotros no nos dejaron donar porque no teníamos cash y nos mandaron al cajero automático y luego ya no nos dejaron entrar, no es justo, ¡no quisieron nuestro dinero!”.