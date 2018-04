Hombre “gastó” 5,000 dólares en un supermercado usando cupones falsos

Un hombre de Carolina del Norte utilizó más de 5,000 dólares en cupones falsos en un supermercado, y ahora espera por un juicio el próximo 6 de junio.

La policía de Asheboro arrestó a Dylan Adams, de 35 años y oriundo de Randleman, después de que se le confiscaron en su casa miles de cupones falsificados, materiales del Servicio Postal, computadoras y una impresora.

Adams utilizó los cupones falsos para realizar compras en el supermercado Lowes Food, cadena de víveres con sede en Winston-Salem.

La información fue confirmada por el Centro de Información de Cupones, asociación sin fines de lucro de fabricantes de productos de consumo que ayuda a investigar actividades de fraude.

La Fiscalía acusa a Adams por 14 delitos de obtención de bienes por pretexto falso, según muestran los registros judiciales.

En este sentido, el implicado enfrenta posibles penas de restitución del dinero, prisión o libertad condicional.

Las autoridades no han informado cuáles son los artículos que Adams compró con los cupones falsos.

El acusado realizó las compras durante un mes, entre agosto y septiembre de 2017.

Un gerente de la tienda Lowes Food ubicada en West Dixie Drive, Asheboro, reportó en noviembre que el establecimiento había perdido 5,365 dólares.

Al revisar los balances de la cadena, se detectó que la pérdida se debía a los cupones falsificados.

Una portavoz de Lowes Foods se negó ofrecer comentarios sobre el caso.

We're looking for Beer Hunters! Post a picture with your favorite Carolina Craft, use #BeerHuntingSeason, and tag us. Support these brewers, and you might win tickets to Merlefest, @Brewgaloo, or a minor league baseball game or some great Beer Den swag. https://t.co/VjabCxGxRB pic.twitter.com/ZeCSEISabU

— Lowes Foods (@LowesFoods) April 4, 2018