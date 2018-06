Una gasolinera mexicana de la compañía Fullgas tuvo que cerrar debido a las afectaciones tras la erupción del Volcán de Fuego en la ciudad de Guatemala el pasado tres de junio; otras dos resultaron afectadas, pero no cerraron.

De acuerdo con Jesús Montoya, director de Operaciones de la estación de servicio Fullgas, ubicada en el municipio de Escuintla y denominada comercialmente para ellos como “Puente de Palo”, es la única que tuvo que detener operaciones.

“La gasolinera se vio perjudicada por el siniestro natural debido a que le cayeron restos de ceniza y polvo, además, ayer hubo de nuevo una exhalación por parte del volcán y la gente de alrededor de la zona entró en pánico e inmediatamente se fue a refugiar a la gasolinera”, relató en entrevista con El Financiero.

“Protección Civil nos recomendó parar operaciones porque la lava pasó a unos kilómetros de la gasolinera, dejando a su paso gases a temperaturas muy elevadas que pudieron ocasionar quemaduras además de afectaciones en las vías respiratorias y en los ojos de las personas”, agregó.

Erupción en Guatemala: Gasolinera mexicana resulta afectada

“Fue una experiencia muy preocupante y algo que nunca nos había tocado vivir porque uno no tiene control de la situación; se trata de un siniestro natural que no puedes controlar. Por fortuna, no pasó nada, pero fueron horas angustiantes”, explicó.

Montoya señaló que lo vivido es parte de los riesgos de tener gasolineras en lugares que son propensos a fenómenos naturales.

Recientemente lanzó su marca de estaciones de servicio; la primera de ellas tuvo lugar en Chetumal, Quintana Roo y se prevé que próximamente inauguren en Cancún, Estado de México, Campeche, Mérida, Puebla y Tlaxcala.