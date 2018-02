Será mejor que revise los bolsillos de los pantalones que usó el verano pasado. Tal vez un viejo bolso o mochila. Porque un texano afortunado es millonario y no tiene idea.

Pero solo tienen cuestión de días para reclamar su efectivo.

Según el diario Dallas Morning News, el boleto ganador de un millón de dólares, el cual fue vendido en Lewisville el año pasado, vence el jueves después de un plazo de 180 días.

El premio es para un sorteo de Powerball que se celebró el 26 de agosto de 2017. Por lo tanto, si usted compró un boleto de lotería en el 905 de la calle N. Mill en Lewisville, será mejor que apueste por su reclamo.

Cabe aclarar que, el dinero no reclamado no se desperdicia: si el ganador no se presenta para reclamar su premio antes del jueves, el dinero se gastará en programas aprobados por la Legislatura de Texas.

Feliz ganadora en Iowa

En otra historia de éxito, como regalo de San Valentín, Don Holmes decidió regalarle a su esposa un boleto raspe y gane de la lotería que tan solo le costó diez dólares, pero nunca imaginó que terminaría regalándole ¡100,000 dólares!

El hombre de Iowa compró el boleto para raspar del Casino Riches y se lo obsequió a su esposa, Cynthia Holmes, según información de la Lotería de Iowa.

“Mi esposo me regaló un raspadito y dije ‘oh, eso es realmente caro’”, bromeó Holmes. “Lo raspé y ¡gané $ 100,000!”, agregó.