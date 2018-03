En el mes de enero una mujer de New Hampshire, Estados Unidos, ganó casi 560 millones de dólares en un sorteo de la lotería Powerball, pero debido a algunas exigencias vinculadas a su anonimato, aun no ha podido cobrar el premio.

Según indica la ley de New Hampshire, los datos del ganador deben formar parte de los registros públicos: nombre, ciudad y monto que recibe. Sin embargo, se puede evitar esta norma pidiendo el dinero a través de un fideicomiso, en el que el boleto tendría que ser firmado por el administrador del fondo.

Lamentablemente, la mujer firmó con su nombre el boleto ganador, tal como indican las reglas. Ahora afirma que esto fue un “gran error” porque le gustaría mantenerse en el anonimato, pero cualquier alteración de la firma podría anular el boleto.

En la demanda civil, la mujer, que se hizo llamar “Jane Doe” para proteger su identidad, solicitó que le permitan borrar su nombre frente a la Comisión de la Lotería y escribir los datos del fideicomiso en el boleto, para poder cobrar el premio de exactamente 559.7 millones de dólares.

La mujer todavía no entrega el boleto y hasta que no se resuelva el inconveniente, no podrá tocar el dinero.

Powerball y las normas de lotería

La residente de New Hampshire argumenta que está más interesada por mantener su privacidad de lo que las demás personas podrían estar por conocer su nombre. Alegó que distintos ganadores de lotería han sufrido daños graves, o incluso la muerte, por dar a conocer su identidad.

Quiero “la libertad de entrar a una tienda o asistir a eventos públicos sin que se le conozca por haber ganado medio millardo de dólares”, dijo la desconocida, según informó la BBC.

“Si bien respetamos el deseo de la participante de permanecer en el anonimato, los estatutos estatales y las reglas de la lotería dictan claramente los protocolos”, dijo Charlie McIntyre, director ejecutivo de la Comisión.

Solo en seis estados de Estados Unidos está permitido que el ganador de un premio de lotería se mantenga en el anonimato: Delaware, Kansas, Maryland, Dakota del Norte, Ohio y Carolina del Sur.

Sin embargo, New Hampshire es uno de los pocos estados que permiten a las personas crear un fideicomiso para reclamar el dinero sin tener que revelar su identidad.