Aunque parezca increíble, las probabilidades de casarte con tu artista favorito o ser presidente son más probables que ganarte el premio mayor de la lotería, ya que las probabilidades son de 1 en 292 millones, según un reportaje de CNN en español.

Sin embargo, aunque para muchas personas es imposible ganarse el premio mayor de la lotería, Richard Lusting, quien ha ganado la lotería siete veces cree que solo es cuestión de crear estrategias y seguir jugando.

Aquí te presentamos 5 consejos que Richard Lusting, el siete veces ganador de la lotería escribió en su libro, “Learn How To Increase Your Chances of Winning the Lottery”, y compartió en una entrevista.

@TIME | Here's How Winning the Lottery Makes You Miserable – Yet, @Richard_WLM Lustig is one of the rare exceptions. https://t.co/ym3FF2uqvZ — AllenMediaStrategies (@allenmediastrat) January 28, 2016

1. Evita la “selección rápida” de la lotería

El método de “selección rápida” funciona en conjuntos de números. Esto significa que cada número no tiene la misma suerte que uno percibiría.

“Cada vez que compran una selección rápida, obtienen un número diferente de números, por lo tanto, tus probabilidades siempre van a estar en tu contra en ese juego en particular”, dijo Lustig sobre el Powerball.

2. Utiliza todo el tablero

Muchas personas usan las fechas de nacimiento y aniversarios al llenar sus tarjetas. Mientras que sus seres queridos le traen alegría inestimable, usando sus días especiales para traer a casa el premio mayor probablemente significará que termina dividiendo el premio con 20-40 personas. En lugar de reproducir los números 1-31, utilice todos los números disponibles.

“Si distribuyes los números en toda la linea, serás el único ganador o lo dividirás con solo una o dos personas”, dice Lustig.

3. Sigue tus instintos

En su libro Lustig tiene una manera específica de encontrar los números con los que te sientes más cómodo. En última instancia, una vez que escojas al grupo que crees que funcionará, mantente firme.

“Recuerda, un conjunto de números gana el gran premio, no los números individuales”, dice Lustig. Si estás jugando varias cartas, mantén alguna variedad en el grupo de números elegido para maximizar tus probabilidades.

4. Sé consistente

Si quieres ganar un juego en particular, sigue su secuencia para entender el ciclo del juego.

5. No te dejes llevar

Si bien ganar 900 millones de dólares te daría seguridad financiera, es importante no gastar dinero que no puedes permitirte perder (por ejemplo: comida, alquiler, etc.) en boletos de lotería. Si solo puedes comprar un billete o incluso 10 dólares, en lugar de 100 dólares, está bien.

“Establece un presupuesto de lo que vas a gastar, no te metas en lo que se llama ‘la fiebre de la lotería’, dice Lustig, gastando lo que puedes pagar cómodamente en boletos de lotería y nada más.