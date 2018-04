Desde que ganó 533 millones de dólares con la lotería Mega Millions, la vida de Richard Wahl cambió para siempre. Por eso, ahora espera cambiar la de su esposa y su familia de origen mexicano.

“Para mí, no solo es un dinero que cambia mi vida, sino que también quiero que el dinero cambié la vida de otros”, dijo a los periodistas el viernes, según The Washington Post.

“Familia, amigos, personas necesitadas. Así que vamos a tratar de hacer algunas cosas buenas con eso”, dijo el hombre que ganó el sorteo de la Lotería de Nueva Jersey.

Congratulations to Richard Wahl of Vernon, New Jersey, who was the sole winner of the $533 million #MegaMillions jackpot! The $533 million jackpot is the largest Lottery jackpot in New Jersey history! https://t.co/HniS9M3vuT pic.twitter.com/U1M9w0K1qR

— New Jersey Lottery (@TheNJLottery) April 13, 2018