Luego de que a través de su cuenta de Twitter Galilea Montijo expresara su inconformidad y enojo por la elevada cantidad que le cobran en su recibo de agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) respondió a su mensaje.

En el mensaje, la conductora comparte una fotografía en la que muestra sus dos últimos recibos, en el del mes pasado tuvo que pagar 6,420 pesos, es decir unos 360 dólares; mientras que en el más reciente tendrá que pagar 77,284 pesos, lo que equivale a unos 4,300 dólares por consumo de un bimestre.

¿Neta? ¿De un bimestre a otro mi recibo aumenta 1200% @SacmexCDMX ? ¿Y su respuesta es pague y luego aclaramos? ¡Qué grosería! Ccp @GobCDMX pic.twitter.com/X9E52GWTWi — Galilea Montijo (@GalileaMontijo) April 2, 2018

“¿Neta? ¿De un bimestre a otro mi recibo aumenta 1200% @SacmexCDMX? ¿Y su respuesta es pague y luego aclaramos? ¡Qué grosería! Ccp @GobCDMX”, escribió la conductora del programa Hoy.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México respondió el mensaje de Galilea, asegurando que le darían seguimiento al caso.

Buena tarde, para poder dar atención a su reporte le solicitamos pueda enviarnos el último recibo y un número de contacto a fin de dar seguimiento a este caso a atnsacmex@gmail.com — Sacmex CDMX (@SacmexCDMX) April 2, 2018

“Buena tarde, para poder dar atención a su reporte le solicitamos pueda enviarnos el último recibo y un número de contacto a fin de dar seguimiento a este caso a atnsacmex@gmail.com”, dice el tuit de la cuenta oficial del Sistema de Aguas.

Pero la conductora reviró, ya que según ella no la atendieron ni en persona: “Con gusto les hago llegar esa información vía correo, aunque dudo lo vayan a solucionar, pues hoy estuve 3 horas en sus oficinas y su única respuesta fue: ‘Pague y luego lo aclaramos'”.

Con gusto les hago llegar esa información vía correo, aunque dudo lo vayan a solucionar, pues hoy estuve 3 horas en sus oficinas y su única respuesta fue: “Pague y luego lo aclaramos”. https://t.co/Mt6sYslxKP — Galilea Montijo (@GalileaMontijo) April 2, 2018

No obstante, la respuesta del Sistema de Aguas indignó a muchos usuarios, quienes consideraron lamentable que por tratarse de una figura pública sí “se dignara a responder”.

“Al parecer hay que ser personaje público para que @SacmexCDMX se digne a contestar. El mismo problema tengo yo y ni sus luces. Pero bueno, mandaré mi queja al mismo correo”, “pero como eres figura pública te resolverán pronto, a una persona común y corriente tardan años”.

Mientras que otros usuarios externaron su preocupación por pagar un bill de agua tan alto: “$6,420? Debes tener una cascada y las regaderas no deben cerrar nunca, yo pago $46 al bimestre, creo que alguien necesita aprender a ahorrar agua”, “Galilea, ¿neta pagas normalmente $6,420 pesotes? ¡Pff! ¡Ya ciérrale a la llave! No seas grosera, acá en mi pobre colonia cada semana nos quedamos sin agua al menos dos días y además mi pago es de +/- $100 pesitos”.

Y no faltó quien la tachara de ‘exagerada’: “¡Pero si ganas bastante bien! Vende un vestido y con eso lo pagas. ¡No te quejes! Eso déjalo para alguien que no tiene recursos”, “pero le alcanza para pagar eso y más, si a ‘la Gaviota’ le alcanzó para la Casa Blanca, a ti @GalileaMontijo te debe sobrar dinero, recuerda que con el @PRI_Nacional tú estaás feliz, así que #PRI -mero paga y no te quejes”.

