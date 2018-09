El fundador de Amazon y hombre más rico del mundo según la revista Forbes, Jeff Bezos, anunció hoy una donación de 2,000 millones de dólares para crear guarderías y contribuir a la lucha contra la pobreza.

En un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, Bezos explicó que ha bautizado este proyecto filantrópico “Day One Fund” (Fondo del primer día) y que destinará 1,000 millones a guarderías y otros 1,000 a la lucha contra la pobreza.

“MacKenzie -en referencia a su esposa– y yo compartimos la creencia de que cualquier persona puede, si trabaja duro, servir al resto. Todos tenemos esa capacidad”, apuntó el multimillonario al anunciar su donación.

Los 1,000 millones destinados a la lucha contra la pobreza servirán para crear unos premios anuales que reconocerán a las asociaciones que proveen refugio y comida a las “familias jóvenes” necesitadas.

La otra mitad del dinero servirá para crear y operar una red de guarderías “de calidad y gratuitas” en zonas económicamente deprimidas y en las que hay escasez de estos servicios a la infancia.

En su comunicado, Bezos no especificó si estos proyectos se limitarán al país o si se harán extensivos a otras partes del planeta.

En julio del año pasado, Bezos pasó a encabezar el ránking de la revista Forbes de las personas más ricas del mundo, ya que su fortuna personal, calculada en 112,000 millones de dólares, superó a la de los habituales de esta lista Bill Gates y Warren Buffett.

Usuarios en redes reaccionaron a la acción de Bezos: “Él es el hombre más rico del mundo. Él necesita asegurarse de que las personas que lo ayudaron a llegar allí sean atendidas primero y no están ni siquiera cerca”.

