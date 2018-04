El mexicano Gonzalo Márquez contó cómo luego que fue secuestrado en EE.UU. por su misma ‘raza’, se negó a sentirse víctima y se convirtió en ‘millonario’.

En entrevista exclusiva con Mundo Hispánico, el exitoso empresario y dueño de 12 Centros Comerciales en Georgia, rompe por primera vez el silencio, relata lo ocurrió y que lo hizo llegar a la cumbre luego de ser secuestrado.

Gonzalo Márquez vivía en un humilde rancho en Zacatecas.

A los 19 años salió de México con su padre, para venir a trabajar a EE.UU.

Fue atrapado varias veces por ‘la Migra’. Lo intentó a pie y en tren, antes de cruzar la frontera con éxito.

“En México no puede estudiar y cuando llegué no encontraba trabajo porque no tenía documentos, eso hace parte de las desventajas con las que venimos los inmigrantes”, asegura Márquez.