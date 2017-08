Francisco Valencia: siendo un adolescente indocumentado logró ser empresario (VIDEO)

Este joven inmigrante con solo 14 años cruzó la frontera huyendo del secuestro, pero nunca imaginó lo que le tocaría vivir en EE.UU. Así fue como este mexicano siendo un adolescente indocumentado logró convertirse en el dueño de Castillo Garage Doors.

Aunque Francisco Valencia salió de México huyendo del secuestro, y en EE.UU. vivió la pobreza, la discriminación y hasta le negaron sus derechos migratorios, afirma que ha recibido de la vida más de lo que merece.

Valencia es uno de los 2.1 millones de jóvenes que llegaron a Estados Unidos en su niñez y que en la actualidad lucha por sus derechos.

Huyendo del peligro se enfrentó a la pobreza

Solo tenía 14 años y vivía cómodamente en Morelia – Michoacán, cuando su padre, un exitoso ingeniero metalurgista, decide sacarlo de México para evitar su secuestro.

Recuerda con voz entrecortada que salieron huyendo de su casa y tomaron un autobús para Tijuana. Allí atravesaron la frontera e iniciaron una travesía por tres estados: California, Alabama y Georgia.

Le tocó vivir en la sala de una casa rodantey en lugar de estar en una escuela debía hacer algo para conseguir el sustento diario. Le era difícil encontrar un trabajo por ser menor de edad y además porque no sabía hacer nada.

Empezó recogiendo basura en una subdivisión porque fue lo único que le ofrecieron.

Al poco tiempo logró trabajar en construcción. “Aprendí mucho, pero me pagaban poco y me di cuenta que sin preparación no podría llegar lejos en un futuro, así que decidí que como fuera debía entrar a un high school”, dice Francisco.

Estudiante, emprendedor y padre a los 16 años

Luego fue mesero para poder estudiar en el día. Se esforzó mucho para aprender inglés, porque le parecía que era lo más importante en este país. Pero eso no fue lo único que encontró en la escuela.

Conoció a la que es su esposa hoy en día, se casó y fue padre a los 16 años, una lección muy hermosa pero muy dura, pues comenzó a tener responsabilidades de adulto a muy corta edad.

Trabajó en muchas cosas hasta que se encontró con el negocio de puertas de garaje. Fue así como al poco tiempo fundó su propia compañía: Castillo Garage Doors.

Según Francisco, se decidió por eso porque era rápido, limpio y entre más horas le dedicaba más ganaba.

Le negaron sus derechos migratorios

Al inicio se encontró con lo que ha sido su mayor obstáculo ‘los papeles’.

Aunque calificaba para ser un ‘dreamer’, no sabe por qué le negaron la posibilidad de serlo. Por ello no ha podido estudiar y prepararse como quisiera. Afirma que desearía tener mucho conocimiento para no ir avanzando por la vida a ciegas.

Ha sido discriminado y tildado de ilegal e indocumentado. Pero sigue luchando para superarlo.

“Lo más importante es hacer todo al derecho para demostrarle al Gobierno y a mucha gente, que somos mucho más que un documento”, remarca.

Lleva 10 años con su negocio y va por más

Se está asesorando legalmente y se maneja y actúa como un ciudadano ejemplar. “Aunque estemos entre la espada y la pared hay que avanzar, no hay de otra, porque el camino sigue siendo largo y hay que ver a dónde nos lleva”.

Lleva operando su negocio 10 años, a su trabajo le da cinco años de garantía y pone su sello en cada cosa que hace. Hoy en día, trabaja para una diversidad de constructores y agentes inmobiliarios.

“Hago las cosas pequeñas que otros no quieren hacer y eso me lleva a ser más grande. He cambiado mi actitud, ahora soy muy agradecido, sobre todo con mis clientes porque ellos comparten sus ingresos conmigo al contratarme”.

Sueña con el próximo paso: instalarse en una oficina, tener tres trocas más y contratar a tres amigos que hacen lo mismo para crecer juntos.

“Mi éxito es hacer más de lo que debo. Uno hace vida sirviendo a otros. Es lo que he hecho y por eso he recibido más de lo que merezco” puntualizó Francisco Valencia.

Francisco Valencia

Castillo Garage Doors

Lilburn, G.A.

770-560-6442

Chicosuave. fv@gmail.com