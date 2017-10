Francisco Gómez: “Comencé con una ´troca´ vieja y una caja de herramientas”(VIDEO)

El mexicano Francisco Gómez, perdió la cuenta de cuantas veces intentó cruzar la frontera, pero la suma de sus ´creaciones´ la tiene siempre en su mente.

Más de un millar de sus obras de construcción y paisajismo, hacen parte de casas, edificios, spa´s, hoteles, universidades y zoológicos en EE.UU. y México.

Pero lo realmente sorprendente, es que este inmigrante ni siquiera terminó la preparatoria y aun así logra construir y diseñar como lo haría un arquitecto o un ingeniero.

“Es el hombre de las mil albercas”, como lo conocen en Alpharetta, Georgia, donde tiene la sede de sus empresas Gomez Mansonry Company y GMC Pools.

Posted by Mundo Hispánico on Friday, September 29, 2017

La travesía por el Río Grande

Francisco Gómez, no había cumplido la mayoría de edad cuando huyendo de la pobreza decide salir de su natal Guanajuato y cruzar la frontera hacía EE.UU.

“Lo hice muchas veces, ni recuerdo cuantas. Batallé mucho para cruzar y la última vez, en 1985 duré dos semanas escondido en el río, sin comer y casi sin dormir. Pero yo sabía que valía la pena arriesgarme por venir a cumplir mis sueños en EE.UU.”

Llegó a Texas y su primer trabajo fue en un rancho de caballos. Luego se fue a California para trabajar en construcción.

Trabajaba de 6 de la mañana a 11 de la noche. Tenía dos empleos, en el día en construcción y en la noche limpiaba oficinas. Debía reunir mucho dinero para enviarle a mi familia en México.

En Georgia descubrió su vocación

Dos años más tarde, se trasladó a Atlanta para trabajar en construcción de casas y piscinas.

Ganaba muy poco, 7 dólares la hora, pero se esforzó en aprender el oficio para luego poder emprender su propio negocio.

Comenzó con una “troquita” vieja y sin dinero. Su madre le prestó sus ahorros, para que pudiera comprar algunas herramientas, una máquina para trabajar el concreto y una carretilla.

“Lo más difícil fue conseguir trabajos. Como nadie me conocía, nadie me contrataba. Entonces inicié como subcontratista de una firma constructora grande. Lo hacía con esmero y calidad para que me llamaran para otros trabajos.”

Hacer piscinas se convirtió en su pasión, dice Gómez. Ha reparado y construido piscinas, en Maryland, Virginia, Tennessee, Alabama, Georgia y México. De las construcciones más significativas que ha hecho, recuerda la piscina que diseñó y construyó en Alabama para un Spa, “era tan grande que duré un año haciendo ese trabajo, fue como hacer 10 piscinas en una”.

Solo en Georgia ha hecho parte de obras como la realizada en el Zoológico, los institutos de Chatahoochee y Perimeter y la universidad de Georgia Tech.

Ahora con su compañía, GMC Poools, genera más de 20 empleos, entre la mano de obra que contrata de medio tiempo y tiempo completo y construye y diseña chimeneas, fogatas, cascadas, fuentes, jardines y albercas.

Ha hecho más de mil albercas. “Es tanta la experiencia que ya tengo, que trabajo con arquitectos e ingenieros y aunque yo no terminé ni siquiera la preparatoria, puedo hacer lo mismo que ellos hacen, desde realizar un diseño, hasta ofrecer soluciones y leer un plano”, puntualizó.

GMC Pools

francisco@gmcpools.com

404-394-0710

Alpharetta, G.A.