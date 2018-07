Francia y España se unieron para hacerle petición a EE.UU. El presidente francés Emmanuel Macron y el jefe de gobierno español Pedro Sánchez dijeron que ven con beneplácito una tregua comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea a la que se convocó esta semana.

Pero le exigieron a la Casa Blanca que reduzca los aranceles y rechazaron negociar un nuevo acuerdo comercial con el gobierno estadounidense.

Great to be back on track with the European Union. This was a big day for free and fair trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018

“Un buen diálogo comercial puede tener como fundamento una base equilibrada y recíproca, pero nunca bajo ningún tipo de amenaza”, afirmó Macron en una conferencia de prensa con Sánchez en Madrid.

Macron agregó que quería ver “señales claras en el acero y el aluminio que es sujeto de aranceles ilegales en Estados Unidos”.

Francia y España se unen contra EE.UU.

Washington ha impuesto aranceles para las importaciones de estos metales y amenaza con impuestos de entre el 20 y el 25 por ciento a los automóviles, camiones y autopartes importados de la Unión Europea, por considerar que es un riesgo para la seguridad nacional.

America is OPEN FOR BUSINESS and U.S. Steel is back! pic.twitter.com/lJTcr6JHBW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018

En represalia, el bloque de respuestas a los productos a nivel mundial.

European Union representatives told me that they would start buying soybeans from our great farmers immediately. Also, they will be buying vast amounts of LNG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018

Sin embargo, Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acordaron realizar conversaciones para abrir los mercados.