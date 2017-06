La revista Forbes indicó a través de una investigación que Eric Trump, hijo del magnate y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría utilizado recursos obtenidos de donaciones para niños con cáncer por cerca de 100,000 dólares y de esa manera convertirlos en ingresos para la Organización Trump con fines de lucro.

El propósito de la recaudación de este dinero, tenía como destino el Hospital Pediátrico de Investigación Saint Jude en Memphis. Según Forbes, Eric Trump habría mentido a los donantes que asistieron a los eventos diciéndoles que habría mas dinero para los niños gracias a que podía utilizar el club de golf de su padre para realizar los eventos de recaudación, pero según la investigación, Donald Trump le habría facturado a su hijo el alquiler del lugar para ese propósito.

AsÍ mismo, la Fundación Eric Trump habría entregado más de medio millón de dólares a otras organizaciones relacionadas con miembros de la familia o con sus intereses de negocios, incluyendo al menos cuatro grupos que posteriormente pagaron para realizar torneos de golf en campos de Trump.

