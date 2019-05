Página

Las ‘food trucks’ se han convertido en un ‘boom’ en Estados Unidos por la accesibilidad económica, ya que estos carros modificados son menos costosos que un restaurante en local fijo.

Estos camiones de comida no son la única opción, existen otras ideas de negocios ‘sobre ruedas’ que le pueden interesar.

Si está buscando poner un negocio, acá le dejamos algunas ideas que pueden encajar con lo que le gustaría hacer.

Las ‘food trucks’ se han convertido en un ‘boom’ en Estados Unidos y en otros países, por la facilidad de desplazamiento y accesibilidad económica, ya que estos carros modificados son menos costosos que un restaurante en local fijo y permiten llevar su negocio a varios lugares para encontrar clientes.

María del Carmen es una mexicana que luego de cruzar la frontera persiguiendo su sueño de poner un restaurante, encontró en los camiones ambulantes, una opción que se ajustaba más a su presupuesto. En cuanto tuvo la oportunidad para comprar su camión, no lo dudo ni un momento y lo equipo para poner la Taquería 5 hermanos.

La firma de análisis de datos SAP ha hechco la predicción de que esta industria de los negocios móviles representará el 50% del consumo global en 2017, según un informe de Forbes.

Pero los Food trucks o camiones de comida no son la única opción que tiene una persona como posibilidad de negocio. Existen otras ideas que le presentamos aquí, si la comida no es su fuerte o si simplemente tiene otro talento que quiere explotar como negocio.

5 negocios sobre ruedas además de Food Trucks

1. Tienda de ropa o zapatos

Esta puede ser una excelente opción, si usted tiene la posibilidad de invertir o traer nuevas colecciones que se ajusten a las necesidades urbanas. Puede vender desde camisetas, jeans, zapatos o incluso accesorios para hombres y mujeres en un camión acondicionado para ello.

2. Taller de mecánica ambulante

¿Quién no ha deseado poder tener un taller de mecánica a domicilio? Algunas veces no tenemos el tiempo para llevar los carros al taller o cuando tenemos una emergencia el servicio de grua tarda. Por eso, esta es una idea más que buena, necesaria, por lo que implica el transportarse largas distancias dentro de Estados Unidos y por la comodidad que representa no tener que llevar su auto hasta otro lugar para que sea reparado.

