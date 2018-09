El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene pláticas con la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador sobre temas de la agenda económica, y ofrecerá ayuda técnica en temas presupuestales y combate a la corrupción.

“El Artículo XIV del FMI está teniendo pláticas con la nueva administración. El FMI ofrecerá asistencia técnica en temas presupuestales”, dijo Krishna Srinivasan, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Durante su participación en el ‘Foro Económico México 2018”, organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, el economista aseguró que las propuestas económicas del nuevo Gobierno, que entra el próximo primero de diciembre, no son pesimistas y no preocupan de ninguna manera, por lo que a simple vista no representan peligro para México, como se ha especulado.

“El enfoque de la nueva administración sobre temas de crimen, corrupción, infraestructura, reformas sociales, independencia del Banco Central, todo esto es muy bueno, no es pesimista”, dijo Srinivasan.

En este caso señaló que lo más importante sería ver la situación fiscal, el cómo van a pagar por todo lo que ha propuesto la administración entrante.

“Hay formas en que se puede hacer esto. Hay que pensar en las opciones. Se puede aumentar la eficiencia del gasto presupuestario y el FMI ofrecerá asistencia técnica”, afirmó.

Srinivasan destacó que este tema fiscal es muy importante para los mercados porque quieren saber si es sustentable y quieren un marco fiscal que sea como un ancla.

“Este es el tema más importante en términos de reformas estructurales” , agregó.