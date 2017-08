La pelea del próximo 26 de agosto entre Floyd Mayweather y Conor McGregor será todo un espectáculo mediático más allá de lo que pueda significar para el boxeo como tal. Hay muchos ojos puestos encima de este encuentro, ya que, según expertos, podría ser la pelea que más dinero recaude de toda la historia.

Para hacer una comparación, el máximo de dinero recaudado en una pelea fue el encuentro entre Mayweather-Paquiao, la cual llegó a un récord de 623,5 millones de dólares. Cifra que Floyd Mayweather se ha retado a superar.

Las expectativas del boxeador estarán esperanzadas en la venta de tickets, apuestas, mercancía y patrocinio. Al parecer el lleno total estará garantizado y la asistencia de famosos del espactáculo ayudará posiblemente a atraer más venta. Se espera que el aproximado de ventas sea de 475 millones de dólares.

A nivel del patrocinio hay una gran ventaja y es la mezcla de boxeo y UFC. Se estima que el patrocinio invertido es aproximadamente de 22 millones de dólares.

Por su parte, la poryección de la venta de mercancía no supera los 2 millones, y las apuestas no tienen las mejores impresiones ya que la pelea no es por ningún título debido a la diferencia de categorías, por lo que el estimado en apuestas solo sería de 30 millones de dólares. Esto significa que para Floyd será todo un reto vencer el récord del encuentro Mayweather-Pacquiao.

Sin embargo, hay quienes aseguran que efectivamente, el encuentro haría explotar las casas de apuestas, las cuales coinciden en que el favorito es el anfitrión del evento Mayweather.

En la balanza si un usuario apuesta 100 dólares al estadounidense, recibirá entre 12 y 18 dólares. Si en cambio, apuesta por el irlandés, por cada $100 obtendrá entre 375 y 500 dólares.