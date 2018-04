FEMA no habría investigado a contratistas en Puerto Rico

La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) firmó contratos con empresas que debían proveer suministros para la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María sin asegurarse de que esas firmas estaban en condiciones de cumplir sus compromisos, según una investigación de senadores demócratas.

La investigación fue llevada a cabo después de que Associated Press informase en noviembre que una empresa nueva de Florida, sin antecedentes, había recibido un contrato de más de 30 millones de dólares de FEMA para suministrar 500,000 toldos y 60,000 rollos de plástico.

