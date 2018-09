Una oleada de piratas informáticos está robando los depósitos de nómina en Internet, advirtió el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que pidió a los usuarios de la banca en línea mantenerse en alerta.

Los ciberdelincuentes han atacado principalmente las cuentas de nómina en línea en los distritos escolares, universidades y hospitales, de acuerdo con funcionarios del FBI.

En muchos casos, los empleadores descubren la estafa hasta que los trabajadores comienzan a quejarse porque no recibieron el depósito en línea de su cheque de pago, reportó WJHL.

Funcionarios del FBI señalaron que la estafa comienza con un correo electrónico de suplantación de identidad, que engaña a los usuarios al solicitarles que verifiquen o cambien sus datos de inicio de sesión, los cuales en realidad son duplicados.

Dicho correo electrónico suele confundir a los cuentahabientes porque parece muy real, ya que contiene leyendas y logotipos de los bancos, además de una redacción propia de las instituciones financieras.

Una vez que el estafador obtiene los datos de inicio de sesión a través del correo electrónico falso, puede utilizarlos para acceder a la cuenta de nómina y cambiar el depósito directo, el cual por lo general se envía a tarjetas prepagas.

Los estafadores usan esas tarjetas prepagas para obtener retiros en efectivo de cajeros automáticos o pueden hacer compras en estaciones de servicio, supermercados, tiendas minoristas, restaurantes de comida rápida y otras tiendas, de acuerdo con el FBI, que reveló que ha visto un aumento en este tipo de fraudes.

