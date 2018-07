Facebook sufre pérdidas históricas en Wall Street

Facebook enfrentó su día del juicio final cuando sus acciones se desplomaron el jueves durante su peor jornada bursátil desde la que la compañía empezó a cotizar en bolsa en 2012.

También fue uno de los peores días para una compañía en la historia de las Bolsas de Valores de Estados Unidos.

