El principal fabricante de ‘bump stocks’, dispositivo que permite que los fusiles semiautomáticos operen como armas completamente automáticas, anunció el miércoles que dejará de tomar pedidos y cerrará su sitio web a partir del próximo mes.

El anuncio se dio a conocer alrededor de un mes después de que el presidente Donald Trump dijo que su gobierno “prohibiría” dichos automatizadores que “convierten las armas legales en máquinas ilegales”.

Obama Administration legalized bump stocks. BAD IDEA. As I promised, today the Department of Justice will issue the rule banning BUMP STOCKS with a mandated comment period. We will BAN all devices that turn legal weapons into illegal machine guns.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2018