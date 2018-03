Remington, el fabricante de armas estadounidense con más de dos siglos de historia, presentó una moción de bancarrota.

La medida fue revelada en el sitio web de la Corte de Bancarrota de los Estados Unidos en Delaware, que enumeró las presentaciones del Capítulo 11 para los diversos negocios de Remington.

El sitio no incluyó detalles, y la compañía aún no ha hecho un anuncio oficial.

Remington dijo a sus inversores que tenía un flujo de caja operativo negativo de 7.4 millones de dólares.

Sus ingresos en 2017 totalizaron 603.4 millones de dólares, un poco más del 30 por ciento del año anterior.

Los fabricantes de armas, incluido Remington, han visto caer sus ventas durante la presidencia de Donald Trump.

Las ventas generalmente aumentan cuando parece que la nueva legislación de control de armas es más probable.

A inicios de 2018, Remington indicó que planeaba reestructurar una deuda de 950 millones de dólares.

El mes pasado, cuando anunció su inminente acogida al Capítulo 11, Remington dijo que esperaba desprenderse de 700 millones de dólares en una ‘restructuración preempacada’, una técnica que está diseñada para sacar a una compañía de la bancarrota lo antes posible.

Según ese plan, el propietario de capital privado de Remington, Cerberus Capital, ya no sería dueño de la compañía y sus acreedores obtendrían capital a cambio de cancelar sus deudas.

En ese momento, la firma dijo que sus operaciones continuarían normalmente, sin verse afectadas por el proceso de restructuración.

