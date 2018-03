Un billete de un dólar con una frase escrita a mano ha reavivado el caso de Mikelle Biggs, una niña que desapareció en Mesa, Arizona cuando tenía 11 años y puso en marcha una investigación policial sin precedentes.

“My name is Mikel (sic) Biggs kidnapped From Mesa AZ I’m Alive” (mi nombre es Mikel Biggs secuestrada en Mesa AZ Estoy viva)”, dice el mensaje escrito con una letra que parece infantil en los bordes del billete, cuya existencia fue reportada a la policía en Neenah, un pueblo a nueve millas de Appleton, Wisconsin, el pasado 14 de marzo.

El Departamento de Policía de Mesa fue alertado el lunes del hallazgo de este billete y están ya investigando la evidencia, según informaron los medios de Arizona.

El detective Steve Berry, portavoz de la policía de Mesa, no descarta que el billete, cuyo año de emisión es 2009, pueda tener valor para la investigación, según dijo al diario The Arizona Republic.

En cualquier caso, el billete se agregará a las más de 800 piezas de evidencia recolectadas y las más de 10,000 llamadas recibidas desde la desaparición de la niña de 11 años, que fue vista por última vez el dos de enero de 1999 cuando esperaba a un camión de helados junto a su hermana Kimber.

En cuestión de segundos Mikelle desapareció. Lo único que se encontró fue su bicicleta en la calle.

La respuesta de la policía de Mesa y sus vecinos fue rápida. En 30 minutos, un helicóptero estaba en el aire con los oficiales anunciando por un altavoz que estaban en busca de una niña, pero luego de años de búsqueda el caso quedó en el olvido.

El investigador policial de Neenah, Adam Streubel, que examinó el billete, cuestionó la autenticidad del mensaje, dado que el nombre de la desaparecida está mal escrito, y sugirió que podría ser una broma sin sentido, según el medio digital Azcentral.com.

En entrevista con los medios, la hermana de Mikelle, Kimber Biggs, dijo que al principio pensó “wow, puede ser”, pero con calma se puso a tratar de encontrarle sentido a la supuesta evidencia y aunque no se atreve a asegurar que realmente es la letra de su hermana, ya que hace mucho no ve algún escrito de ella, cree que es poco probable que la pista sea verdadera.

VIDEO: Kimber Biggs, the sister of Mikelle Biggs, an 11-year-old kidnapped in Mesa in 1999, reacts to a message found on a 2009 dollar bill in Wisconsin. The message was either from Mikelle or someone pretending to be her pic.twitter.com/Q7WvS7RoM1

