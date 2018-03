Expropiación Petrolera, durante años Pemex fue el rey y ahora tiene que compartir (FOTOS)

#BuenViernes Te invitamos a seguir hoy la transmisión 📺con motivo de los #80AñosPemex 🇲🇽 a través de: gob.mx/presidencia a partir de las 12:30 PM. #Pemex #oilandgas

A post shared by Pemex (@pemex) on Mar 16, 2018 at 6:28am PDT