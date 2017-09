Exfuncionarios de Google piden perdón por haber causado indignación con su proyecto ‘Bodega’ (VIDEO)

Dos exfuncionarios de Google, Paul McDonald y Ashwath Rajan, se unieron con la idea de emprender un startup denominado Bodega, la cual fue lanzada el pasado miércoles y ya han tenido que salir a pedir disculpas por la indignación que la idea ha causado en redes sociales, según informó CNN.

La razón por la cual el proyecto ha recibido críticas, es debido a que pareciera que se estuviera ‘atacando’ a las tiendas familiares de inmigrantes, aprovechándose de su cultura.

Los creadores del proyecto han expresado que sus intensiones nunca fueron negativas y que por el contrario, siempre han sentido gran admiración por las bodegas tradicionales. Los emprendedores pidieron disculpas publicas a través de una publicación en Medium, según lo registró CNN.

El proyecto busca ubicar cajas de despensa con productos no perecederos en lugares que son de alta afluencia de personas, como dormitorios, edificios de oficinas, gimnasios previo contratos con la administración de estos lugares. Los productos son asequibles a través de una aplicación y serán cobrados de acuerdo a lo que una cámara de seguridad registra como tomado de la caja. La empresa se identifica con el logo de un gato, ya que es lo que los creadores recuerdan que ven en las tiendas de esquina.

Lo que puso en el foco de la opinión pública a este par de emprendedores, fue un artículo publicado en Fast Company titulado “Dos Ex-Googlers quieren volver obsoletas las bodegas y las tiendas familiares”. Según CNN, el texto se viralizó el mismo día del lanzamiento del proyecto.

McDonald y Rajan, han dicho que hicieron encuestas en la comunidad hispana para ver si de alguna manera el término era malinterpretado u ofensivo y la mayoría dijo que no. Sin embargo luego de la negativa reacción, ellos han dicho que tal vez no hicieron las preguntas correctas a las personas adecuadas, y que lo único que querían era que sus clientes tuvieran una experiencia de compra cómoda y asequible para las personas que viven lejos de los supermercados. Además, se comprometieron a revisar y analizar estas reacciones, para que su negocio, sea un punto de identificación para muchas personas y no de rechazo.

