La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tomó el viernes una pausa, con el representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, invitando al asesor comercial del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Jesús Seade, a una comida privada en un exclusivo club de Washington.

Ambos se despidieron del canciller mexicano Luis Videgaray y del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en la esquina de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, muy cerca de la Casa Blanca, para luego irse a comer aparte.

Las pláticas del TLC se pusieron en pausa: el negociador de EU, Robert Lighthizer, llevó a Jesús Seade a comer al Metropolitan Club of Washington. 📹José Díaz Briseño pic.twitter.com/R4bvZAaGSo — Reforma Internacional (@reformainter) July 27, 2018

Lighthizer y Seade ingresaron al Metropolitan Club of the City of Washington, el exclusivo club privado del que el representante comercial es miembro desde hace años.

En redes, las reacciones no se hicieron esperar: “Que sea una administración presidencial austera la de AMLO, no quita comer de gorra, ya estoy escuchando a los periodistas chayoteros que pagó el mexicano y se lo van acabar”.

“No piensen mal, si fue cerca de la Casa Blanca y por supuesto, en territorio estadounidense, obvio que los políticos mexicanos fueron invitados”, agregó otro usuario en Twitter.

“Solo faltan las ‘ardillas’ que digan que por qué en un club exclusivo y no en un Mc´Donalds (sin ofender quien come ahí, yo soy uno de ellos)… qué paso con la austeridad que dijeron”, opinó alguien más.

PUEDE INTERESARTE: Anuncian dónde se vendió el boleto ganador de Mega Millions

Fundado en 1863, es uno de los clubes privados más exclusivos de Washington y el restaurante favorito de Lighthizer, quien en agosto pasado se reunió en el mismo sitio con el canciller mexicano Luis Videgaray.

Miembros del Departamento del Tesoro de aquella época lo fundaron con el objetivo de promover el avance de objetivos “literarios, de mejora común y sociales”.

No permitió la membresía de mujeres hasta 1988 y hasta 1972 aceptó a un miembro de la comunidad afroestadounidense, el obispo John T. Walker.

Dinner at the Metropolitan Club of Washington DC. pic.twitter.com/jGyhl5OSDx — Syracuse Women's Lax (@CuseWLAX) March 13, 2013

En un artículo publicado por The New York Times en 1983, se mencionaba que para poder ser miembro había una lista de espera de hasta cinco años.

La cuota anual ascendería hasta 5,000 dólares, de acuerdo con el rotativo.

Por su sede —su edifico actual fue inaugurado en 1908 y está registrado como lugar histórico nacional— han pasado todos los presidentes de EE.UU. desde Abraham Lincoln, así como numerosos líderes internacionales.

Exclusivo club, el favorito de Lighthizer

En sus inicios estaba reservado sólo para clases altas y de riqueza. A diferencia de otros, en los que los requisitos de entrada podían ser, por ejemplo, un nivel intelectual excelso (como el Cosmos Club).

La posibilidad de tener una membresía se centraba, casi en exclusiva, en criterios sociales y políticos.

Tan exclusivo es que solo se puede acceder siendo miembro o por invitación y acompañado de uno de ellos.

Su dificultad de acceso lo ha convertido en un escenario perfecto para líderes mundiales, que quieren evitar que el público y la prensa puedan saber qué están haciendo dentro, o con quién se vieron.

Según su página web, el secretismo que emana del interior es tan extremo que están prohibidos los aparatos electrónicos en las áreas públicas y el salón de comidas, haciendo que la correspondencia tenga que usar un salón especial para comunicaciones con el exterior.

Además, no se pueden poner a la vista ni intercambiar “papeles personales o empresariales” en lugares públicos.

El código de vestido está establecido: miembros e invitados “deben vestir de forma apropiada todo el tiempo”.

Para los hombres, traje y corbata; para las mujeres, vestido o traje formal. Si se viste diferente, “se debe entrar por la puerta lateral o trasera”.

Con información de Agencia Reforma y Agencia El Universal