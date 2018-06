Esteban Guzmán, desde que era vendedor de periódicos en las calles de Querétaro, soñaba con ser grande como los protagonistas de esas noticias. Hoy en día, aunque ‘se codea’ con muchos famosos, convirtió su empresa en una escuela de costura para 12 mujeres hispanas y las apoya para evitar que caigan en el abuso y la violencia doméstica.

El sastre originario de Querétaro, México, llegó a EE.UU. en 1989 con sus dos hijos y su esposa, para cumplir el sueño americano.

Y lo hizo. Es propietario desde hace 10 años de la prestigiosa sastrería Q Tailors, ubicada en uno de los centros comerciales más selectos de Atlanta, Georgia, el Phipps Plaza.

Desde su pequeño local, ha logrado atender clientes tan famosos como Justin Beaber, Janeth Jackson, Usher y Elton Jhon, entre muchos otros.

El hispano padeció la pobreza, el abuso y la violencia

Esteban Guzmán viene de una familia muy pobre y empezó a trabajar desde muy corta edad vendiendo periódicos en las calles de Querétaro.

Cuando pequeño vio cómo su madre sufrió por la violencia doméstica de la que era víctima por parte de su padre.

Estudió sastrería en la corregidora de Querétaro, pero decidió migrar a EE.UU. para tener una mejor vida.

Se inspira en su madre, para evitar que otras padezcan violencia doméstica

Empezó con 2,000 dólares su negocio, en un local al lado de las basuras del Centro Comercial.

Le puso por nombre Q-Tailors en honor a su madre, Ángela Quintero.

Ahora emplea más de 12 inmigrantes y se esfuerza para lograr que estas mujeres hispanas que trabajan con el, tengan como defenderse y mantener a sus familias en un momento de dificultad.

Su único propósito, es evitar que pasen por lo mismo que el y su madre.

Además de enseñarles el oficio, compra máquinas de coser nuevas o usadas, las lleva a sus hogares y les permite pagárselas poco a poco para que vayan montando sus negocios desde casa.

De esta forma ya ha logrado que a muchas les sobre el trabajo.

“Y me da mucho gusto, porque son madres y esposas, y no quiero que ellas y su familia sufran… Yo les digo que deben salir adelante y no estancarse conmigo, las preparo para que en un momento de dificultad puedan defenderse”, dijo con orgullo Guzmán.

