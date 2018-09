Tras celebrar su buen trato con México, Trump pasó de la felicidad al enojo por una “traición” de su propio equipo. Y es que el presidente Donald Trump dijo este miércoles que negociar con México en el área comercial ha sido “estupendo” y que será en días, cuando se sepa si Canadá se suma a un renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin embargo a las pocas horas Trump mostró su molestia por lo que un colaborador escribió.

“Hemos hecho un acuerdo con México. Y ha sido estupendo negociar con México, incluido su nuevo presidente con el que hablé”, dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca sin especificar si se trataba de una llamada distinta a la sostenida en julio con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“Y pienso que vamos a tener una muy buena relación con México hacia adelante”, remató Trump ante reporteros durante una breve aparición conjunta ante la prensa con el Emir de Kuwait, Saba Al-Ahmed Al-Jaber, quien está de visita en la residencia presidencial estadounidense.

Al tiempo que la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrysthia Freeland, sostuvo reuniones con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, sobre un entendimiento comercial que pueda concluir una negociación trilateral del TLCAN, Trump dijo que esto se sabrá en días.

“Nos estamos reuniendo con Canadá en este momento y dentro en el curso de los próximos dos o tres días, quizá incluso hoy veremos lo que ocurre”, dijo el presidente Trump insistiendo que Canadá debe ceder en reducir sus barreras comerciales en el sector de lácteos.

Tal como lo viene haciendo desde el inicio de su campaña presidencial en 2015 y tras asumir como presidente de EE.UU. en 2017, Trump volvió a arremeter con el TLCAN aún vigente, y que entró en vigor en 1994, asegurando que ha sido un terrible acuerdo para la economía estadounidense.

“Y el (nuevo) acuerdo (con México) es mucho más justo entre Estados Unidos y México porque el TLCAN será recordado como uno de los peores acuerdos comerciales de la historia de nuestro país que nos quitó millones de trabajos, vació las fábricas y plantas en todo Estados Unidos”, dijo.

Tras su reunión matutina con Lighthizer, la ministra de Exteriores canadiense sostuvo otra reunión vespertina con el funcionario acompañada por tres de los asesores más cercanos al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para avanzar en la renegociación comercial.

De acuerdo con la funcionaria, al concluir su sesión matutina, las negociaciones con EE.UU. -que son secretas y de las que no se conoce el detalle- han ocurrido bajo un ambiente positivo, luego que la semana pasada estuvieran marcadas por la falta de acuerdo y la retórica de Trump contra Canadá.

En una espectacular andanada, un alto funcionario del gobierno de Donald Trump escribió un artículo de opinión en The New York Times el miércoles en el que afirma que forma parte de un grupo de personas que “trabajan diligentemente desde adentro” para obstruir las “peores inclinaciones” de Trump y las partes mal concebidas de su agenda.

Trump respondió que se trataba de una “colaboración cobarde” y una “verdadera desgracia”, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca pidió la renuncia del funcionario.

Después Trump tuiteó: “¿TRAICIÓN?”, y en una maniobra extraordinaria exigió que si “la COBARDE persona anónima realmente existe, el Times debe, por propósitos de Seguridad Nacional, ¡entregarlo a él/ella al gobierno de inmediato!”.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018