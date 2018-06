Los inmigrantes Ángel y Reynaldo, dos jóvenes hermanos de Puebla, cruzaron la frontera debiendo dinero en vez de tenerlo y así mismo abrieron su restaurante. Hace 3 semanas cumplieron su sueño cargando en muchas tarjetas de crédito cerca de 350,000 dólares. ¿Usted lo haría?

Reynaldo Guevara y Ángel Ordóñez empezaron como lavaplatos en un restaurante en Georgia, ganando 300 dólares y trabajando más de 80 horas a la semana.

Renunciaron a sus empleos y ahora, gracias a sus tarjetas de crédito, son dueños de su propia locación: Luna Maya Mexican Cantina y generan más de 30 empleos.

“Fue clave perder el miedo, estar dispuestos hacer lo que muchos no están dispuestos a hacer, para poder tener lo que muchos no pueden tener y ser persistentes, porque más allá de la pasión, si no hay acción, no hay nada”, dicen con convicción.

Los inmigrantes cruzaron la frontera con ‘crédito’

Ángel Ordóñez recuerda que ‘jugaba con la comida’, pues siendo un niño de 9 años le tocaba cocinar para dar de comer a sus hermanos.

“Es como si fueran cosas del destino. Yo lo hacía porque mi madre debía trabajar y teníamos que alimentarnos. Bien o mal, me tocaba”, refiere Ordoñez.

Servimos al ejército de nuestro país, y eso nos abrió un horizonte diferente. Fue luego de vivir esa experiencia que pensamos en migrar a EE.UU.

Cruzaron el desierto por 3 días y 3 noches “debiendo dinero en vez de tenerlo”, dijo Reynaldo Guevara.

Los inmigrantes mexicanos pasaron de lavaplatos a dueños

Empezaron a trabajar en restaurantes como lavaplatos, ganando 300 dólares y trabajando más de 80 horas a la semana.

Pensaron en hacer algo más que ser solo trabajadores, porque para ellos eso se convirtió en un estilo de vida.

Así nació la idea de tener su propio restaurante y hace 3 semanas abrieron las puertas de Luna Maya.

“Nos tardamos muchos años en decidirnos, hasta que hace unos meses tomamos algunos ahorros y usamos el cupo de muchísimas tarjetas de crédito para reunir los 350,000 dólares que necesitábamos para lograrlo”, cuentan en medio de risas los hermanos.

Los platos vienen de las recetas de la abuela, la madre y hasta de la suegra.

Fueron muchos ‘los papeles’ que tuvieron que hacer frente al estado y los administradores del centro comercial para convencerlos de su emprendimiento.

Pero lo que mayor sorpresa les causó, fue el descubrir que ni siquiera requerían ‘documentos’ para hacerlo. “Si lo quieres poner a tu nombre los necesitas, pero bien puedes invertir con otras compañías que te pueden vender sociedades y en ese caso no es necesario”, puntualizó Guevara.

Actualmente con Luna Maya generan 30 empleos, pero la meta es generar muchos más en el futuro.

Luna Maya Mexican Cantina

1575 Crater Lake Drive, Kennesaw

https://www.facebook.com/pg/LunaMayaKennesaw

(470) 689-1460