Juez le otorga libertad condicional a #EstebanLoaiza luego de dar el título de propiedad de la casa de su ex esposa valorada en 166 mil dólares, a pesar de que el fiscal a cargo del caso no estaba de acuerdo asegurando que podía escapar del país, el juez dijo que el título de la casa era suficiente para que saliera de la carcel. La investigación sigue adelante mientras está en libertad condicional con grillete.

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Apr 23, 2018 at 5:06pm PDT