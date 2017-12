Estas son las únicas dos razones por las que podría ir a la cárcel por deudas impagas

A medida que los consumidores pasan las navidades, muchos usan sus tarjetas de crédito para comprar regalos. Eso significa que a partir de enero o poco después esas facturas serán pagaderas. Si no paga al menos una parte de lo que debe, pronto podrá recibir una llamada del temible cobrador de deudas.

Las agencias de cobro de deudas han empleado varias tácticas a lo largo de los años, que incluyen intimidación y mentiras directas, para lograr que pagues lo que debes, o cualquier tarifa adicional.

Una táctica que se ha vuelto especialmente efectiva, y generalmente es ilegal, es la amenaza del tiempo en la cárcel.

La Comisión Federal de Comercio (FTC), cuyo trabajo es hacer cumplir la Ley de prácticas justas de cobro de deudas, documenta un caso en el que el Registro Nacional de Cheques, con base en Nueva York, violó rutinariamente los derechos de los consumidores al utilizar supuestamente métodos “escandalosos” para asustar hasta que pagaran sus deudas.

“Entre las presuntas tácticas que el National Check Registry utilizó fue decirles a las personas que habían cometido fraude con cheques u otro crimen y amenazarlas con demandas, embargos, arrestos o encarcelamiento si no pagaban”, dice la FTC en su sitio web.

“La FTC y el Estado de Nueva York alegaron que el National Check Registry habitualmente les decía a las personas que tenían que pagar dentro de 12 o 24 horas para evitar que un sistema judicial local o una agencia del orden público los persiguiera”, refleja el portal.

¿Realmente puedes ir a la cárcel por no pagar una deuda?

El experto en dinero Clark Howard dice: “Si legítimamente tiene una deuda, tiene derechos específicos bajo la ley federal. Usted tiene el derecho de decirle a un recaudador que nunca más se comunique con usted. Use una letra muerta y envíela por correo certificado. Sin embargo, aún puede ser demandado contra la deuda incluso después de enviar esta carta “.

Cuando se trata de cobradores de deudas, aquellos que amenazan con arrestarlo y llevarlo a la cárcel están violando la ley, de acuerdo con la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas. Sin embargo, hay dos casos en que la deuda puede llevarte a la cárcel.

Dos deudas impagas en las que puede ser encerrado

La primera deuda que se puede enjuiciar y encerrar es la falta de pago de impuestos, más conocida como evasión de impuestos o, en palabras del IRS, fraude fiscal. Puede tomar muchas formas, incluso no declarar ingresos, reclamar gastos por trabajos que en realidad no se realizan o no se deben, o simplemente no pagar impuestos.

En 2016, el IRS lanzó casi 3,400 investigaciones relacionadas con el fraude fiscal, lo que resultó en 2,672 condenas que arrojaron un promedio de 41 meses tras las rejas. ¡Es algo serio!

La otra deuda no pagada que puede resultar en esposas, barras de acero y “una cuna” es la falta de pago de manutención infantil. El método más común que las municipalidades usan para bloquear a los delincuentes es enjuiciarlos por “desacato al tribunal”, lo que significa que los delincuentes desobedecieron una orden judicial.

El desacato al tribunal relacionado con la manutención infantil no remunerada es algo serio, y podría agravarse, dependiendo de las complejidades del caso. También se pueden imponer otros cargos relacionados, como la deserción o el abandono de niños, todo por no pagar la deuda.

En resumen, quiere asegurarse de pagar sus deudas. Clark dice que una manera de protegerse del acoso y las amenazas ilegales es “siempre registrar cualquier llamada desde o hacia un recaudador”. Ambas partes deben consentir en grabar en California, Connecticut, Florida, Hawai, Maryland, Massachusetts, Montana, New Hampshire, Pensilvania y Washington “.

