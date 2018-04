Estafan a hispanos con reembolsos ‘inflados’ en los taxes (VIDEO)

El Servicio de Rentas Internas (IRS) pidió a los trabajadores en general, estar alerta frente a preparadores inescrupulosos que están prometiendo reembolsos ‘inflados’ en los taxes para atraer a clientes. Estos estafadores frecuentemente apuntan a personas de edad avanzada, contribuyentes de bajos ingresos o personas que no hablan inglés con promesas de grandes reembolsos.

Los estafadores se hacen pasar por preparadores y atraen a víctimas con promesas de reembolsos federales de alta suma. Utilizan folletos, anuncios, establecimientos falsos o hacen correr la voz haciendo presentaciones a través de grupos comunitarios o iglesias.

Los estafadores frecuentemente apuntan a aquellas personas que no tienen requisito de presentar impuestos, tales como personas de bajos ingresos o de edad avanzada. También apuntan a personas que no hablan inglés, quienes pueden o no tener requisito de presentar una declaración.

Los estafadores engañan a las personas a hacer reclamaciones por devoluciones, beneficios o créditos tributarios ficticios, o presentan una declaración falsa a nombre de su cliente y el cliente jamás se entera de que se emitió un reembolso.

Los estafadores también pueden victimizar a aquellos quienes tienen requisito de presentar una declaración y a quienes se les adeuda un reembolso. Logran esto prometiéndoles un reembolso mayor a base de beneficios falsos de seguro social y reclamaciones falsas por créditos de educación o del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), entre otros.

¿Cómo opera el esquema de estafa con reembolsos?

Las víctimas de estafas frecuentemente no reciben una copia de la declaración presentada. Las víctimas además reportan que el reembolso fraudulento se deposita en la cuenta bancaria del estafador. Los estafadores restan una cuota alta antes de pagarle a las víctimas, una práctica no utilizada por preparadores de impuestos legítimos.

El IRS les recuerda a los contribuyentes que son legalmente responsables por lo que reportan en su declaración, aunque otra persona sea quien la prepare.

Qué le puede pasar a los afectados?

Los contribuyentes pueden ser obligados a pagar el reembolso que recibieron más una penalidad e interés. Incidentes con declaraciones de impuestos que no son arreglados, pueden llevar a problemas con ajustes de estados migratorios. Contribuyentes quienes no recibieron sus reembolsos, tendrán que tratar de comprobar que ellos no recibieron el reembolso robado y no le tienen que pagar al IRS.

Los contribuyentes pueden protegerse informándose bien antes de escoger a un preparador de impuestos. Empiece con el Directorio Federal de Preparadores de Impuestos con Credenciales y Ciertas Calificaciones (en inglés). Esta herramienta puede ayudar a los contribuyentes a encontrar un preparador de impuestos calificado. El directorio contiene una lista de preparadores registrados con el IRS.