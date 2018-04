Estados Unidos anunció que destinará 16 millones dólares adicionales en ayuda humanitaria para los inmigrantes que huyen del hambre, la violencia y el colapso económico de Venezuela.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) dijo que los nuevos fondos se distribuirán entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las comunidades de inmigrantes venezolanos en Colombia y Brasil.

PRESS RELEASE: The United States Announces Additional Humanitarian Assistance for Venezuelans in Need at @SummitAmericas https://t.co/SAWdb5w1vV #SummitPeru pic.twitter.com/HgY6wrlFhb — USAID (@USAID) April 13, 2018

Según el Departamento de Estado, esta ayuda proporcionará “agua potable, suministros higiénicos, refugio, protección contra la violencia y la explotación, oportunidades de trabajo y educación” a los inmigrantes venezolanos.

Los fondos saldrán de las arcas del Departamento de Estado y de USAID.

Proud of the new humanitarian assistance @VP announced tonight to help #Venezuelans in #Colombia & #Brazil who fled hunger, poverty & tyranny. We remain concerned about the struggle Venezuelan citizens face to meet their needs. #EmergenciaHumanitaria #SummitPeru #CumbrePerú — Mark Green (@USAIDMarkGreen) April 13, 2018

Este financiamiento se suma a 2.5 millones de dólares otorgados a Colombia para absorber a miles de exiliados venezolanos.

El anuncio se produjo mientras el vicepresidente Mike Pence llegaba a Lima para participar en la Cumbre de las Américas.

Pence se reunió con figuras de la oposición venezolana en la residencia del embajador de Estados Unidos en Lima, incluido el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

Today, the United States announced nearly $16 million in humanitarian assistance to help Venezuelans who have fled their country due to the crisis meet their families’ basic needs. Read more about our efforts to meet #Venezuela's growing humanitarian need: https://t.co/5uG6xqKkAz pic.twitter.com/kTBMx2BFrW — Department of State (@StateDept) April 13, 2018

La oposición de Venezuela está presionando para que la comunidad internacional aumente las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El 20 de mayo se realizará una controvertida elección presidencial, que Estados Unidos y otras naciones dicen que no reconocerán.

Éxodo masivo de Venezuela genera problemas

Más de un millón de venezolanos han huido del país recientemente, causando una gran crisis humanitaria en la región.

La gobernadora de Roraima (norte de Brasil), Suely Campos, pidió al Supremo Tribunal Federal cerrar la frontera con Venezuela.

Campos dijo que el sistema de salud se ha visto abrumado por la llegada de venezolanos en los últimos meses.

La gobernadora calcula que hasta 700 venezolanos cruzan a diario la frontera con Roraima, cuya población está en la pobreza.