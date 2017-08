Sinaloa le cancela presentación de fiestas patrias a Julión Álvarez

Los problemas para el cantante Julión Álvarez continúan. Al día siguiente de descartar que la sanción de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico pueda afectar sus presentaciones en México, el estado mexicano de Sinaloa anunció que el cantante ya no amenizará las fiestas patrias en Culiacán, informó la cadena Univisión.

Pero eso no es todo también se informó la cancelación de otro concierto para 29 mil personas en Tucson, Arizona. Promotores explican que por cada cancelación el cantante tendrá que devolver el anticipo y que en adelante “lo pensarán dos veces antes de contratarlo”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló el miércoles a Julio César Álvarez Montelongo –el nombre verdadero del cantante– como colaborador del narcotraficante jalisciense Raúl Flores Hernández, alias ‘El Tío’.

La sanción de esa dependencia del Departamento del Tesoro incluye la confiscación de propiedades en Estados Unidos y la prohibición de que empresas estadounidenses entablen cualquier relación comercial con el cantante.

Igual sanciones sufrió el futbolista mexicano Rafa Márquez bajo el mismo argumento de supuestos vínculos con la organización de Flores Hernández.

Cada 15 de septiembre, México celebra sus fiestas patrias en honor el Grito de Dolores, la protesta del cura Miguel Hidalgo y Costilla que dio inicio a la guerra de independencia mexicana en el año 1810.

Julión Álvarez supuestamente había sido contratado por el gobierno estatal de Sinaloa para amenizar la celebración de la efeméride en su capital y ciudad más grande: Culiacán.

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, sin embargo, alegó que el contrato con Álvarez todavía no se había formalizado y que solo había un acuerdo de palabra para amenizar las fiestas patrias.

Ordan Coppe dijo que “no había condiciones” para continuar la negociación con Álvarez para que amenice las fiestas y añadió: “Nos sorprendió porque es una figura muy popular y apreciada entre los sinaloenses”.

Esa, según Univisión, hubiese sido la primera presentación de Álvarez en la ciudad de Culiacán.

El día anterior de las declaraciones del gobernador, Julión Álvarez había celebrado una conferencia de prensa en la que había asegurado que sus presentaciones en México no se verían afectadas por las sanciones del gobierno de Estados Unidos.

En esa conferencia de prensa, y en un esfuerzo por restarle importancia a la sanción de Estados Unidos, Álvarez explicó que el 90 por ciento de sus conciertos son en México y que sus compromisos profesionales se mantenían inalterados y lo mantendrían ocupado por lo que resta de año.

“Es más, aprovecho para decirles que estaremos el día 26 de agosto en San Luis Potosí y luego tenemos las presentaciones en el auditorio Telmex de Guadalajara el 31 y el primero de septiembre”, dijo.

La van a pensar antes de contratar a Julión

Julión Álvarez ha declarado que las fechas que tiene pactadas se cumplirán, comenzando por el palenque de la Feria Nacional Potosina, que se llevará a cabo el 26 de agosto y cuyos boletos se siguen vendiendo en el portal StubHub, al igual que las dos presentaciones que tendrá en el Auditorio Telmex en Jalisco. Pero debido al problema legal que enfrenta por ser acusado de lavado de dinero, en su agenda todo ha comenzado a cambiar.

“Estados Unidos es el país de las demandas, entonces él sí se vería con esa clase de problemas allá. En México podría ser lo mismo pero la relación con los empresarios es más cercana, aquí puedes negociar con ellos, dependiendo la causa (de la cancelación) y reagendar”, explicó Rafael Montiel, promotor y representante artístico de diversas figuras de la música regional mexicana.

De las fechas de Álvarez en Estados Unidos, la de la Arena Tucson, el 21 de agosto ya está cancelada, mientras que las localidades para el Lone Star Park, Grand Prairie, 4 y 5 de noviembre, en Dallas, no aparecen disponibles.

En la conferencia que ofreció el jueves, el cantante dijo que se encontraba en el trámite de renovar su visa de trabajo, pero con la acusación que hace el Departamento del Tesoro de EU en su contra se complica su obtención.

El empresario Javier Rivera, que durante muchos años trabajó con estrellas como Vicente Fernández, Juan Gabriel o Joan Sebastian en EU, señaló, sin embargo, que a pesar de las cancelaciones es poco probable que Julión sea demandado.

“Lo que le sucede a él es prácticamente un anuncio internacional, toda la gente sabe en qué los están implicando. Tucson, Arizona, no es una plaza cara, probablemente, si le dieron anticipo los empresarios se lo pedirán. Pero ya será un problema de un acuerdo entre ellos porque no es algo que se pueda forzar de ninguna forma, porque lo están acusando y prácticamente le están cancelando las visas, entonces no pueden venir a EU”, dijo Rivera.

“Si le viene una cancelación a un empresario, que ya invirtió en publicidad, en la renta del estadio o recinto y los anticipos que pagan, que normalmente es el 50%, pues se pierde mucho. Entonces ya la van a pensar dos veces para contratarlo porque está metido en un problema. No sé cómo le vaya afectar en su agenda”, expresó Montiel.

Julión estaba contemplado también para amenizar las fiestas patrias con una presentación en Culiacán, Sinaloa, la noche del 15 de septiembre, sin embargo el gobierno estatal considera “que no hay las condiciones para llevarse a cabo”. Se aclaró que aún no se había firmado ningún contrato con los promotores del cantante, pues el acuerdo había sido sólo de palabra.

Por lo pronto, Julión Álvarez ya dejó de ingresar en taquilla los 29 mil boletos de la Arena Tucson, que habría representado 1 millón 850 mil dólares (unos 34 mdp). (Con información de El Universal).