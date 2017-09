Esta estafa de Netflix podría vaciar tu cuenta bancaria

Si usted tiene una cuenta de Netflix, necesita saber sobre una nueva estafa que podría dejarle vacía su cuenta bancaria cuando usted menos se lo espere.

The Guardian informa que los usuarios están recibiendo correos electrónicos falsos de supportnetflix@checkinformation.com, con la excusa de que sus suscriptores deben actualizar su información de facturación y de esta manera obtener datos personales a través de los cuales pueden acceder a sus cuentas.

Un enlace que llega a través de correo electrónico, dirige a los usuarios a un sitio web falso de Netflix en el que se les solicita que introduzcan los detalles de pago. ¡Mala idea!

Las víctimas de estafa, que según se informa se han registrado en Estados Unidos, terminan dando su información de tarjeta de crédito o débito a los estafadores y no a Netflix como ellos ingenuamente piensan.

Tweeps, beware this Netflix email scam. DO NOT click any links in the email. pic.twitter.com/m8Pv3glGCT

— Henry Hyde (@battlegames) September 14, 2017