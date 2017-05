Esta es la razón por la que los latinos no son lo más ricos en Estados Unidos

Un nuevo estudio arrojó que las políticas discriminatorias en diversos sectores han generado que en Estados Unidos, mientras una familia hispana genera un dólar, el hogar blanco promedio obtenga 10, según información publicada por el diario El Financiero.

En 2013, por cada dólar generado por una familia hispana en Estados Unidos, el hogar blando promedio generó 10 dólares, esto de acuerdo con datos del estudio El valor efectivo de ser blanco: cómo entender la brecha racial de riqueza, elaborado por investigadores de la Universidad Brandeis y Demos, un grupo de políticas públicas.

Mientras que los hogares encabezados por adultos blancos que no se gradúan de bachillerato, no se casan antes de tener hijos y no trabajan tiempo completo, aun así tienen mayor riqueza que la familia hispana y de color promedio, y frecuentemente tienen más riqueza que los hogares de color e hispanos que se han casado, completado más educación o trabajado más horas.

También podría interesarte: ¿Cómo evitar los fraudes a los latinos? (VIDEO)

La encuesta explica que la brecha de la riqueza entre blancos y latinos y afroamericanos se debe a que mientras los primeros tuvieron mayores oportunidades de generar cierto grado de riqueza, los segundos fueron excluidos de esas oportunidades por políticas discriminatorias en materia de vivienda, banca, educación y otros rubros.

“Como resultado, las familias blancas son cinco veces más probables que las latinas de recibir dinero y herencias, además de que los montos que reciben son por mucho, mayores”.

De acuerdo con datos de la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal, el progenitor soltero blanco promedio tiene 1.9 veces más riqueza que la media de dos padres latinos y 2.2 veces más que el hogar de dos padres afroamericanos promedio.

El estudio reveló también que en 2014, niños latinos con padres casados eran 4 veces más probables sujetos de vivir en la pobreza que sus contrapartes blancas y que el hogar blanco promedio que incluye un trabajador de tiempo completo también tiene 5.4 veces más riqueza que la media de una familia latina con un trabajador de tiempo completo.