Kushner Companies, la compañía de Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump recibió dos préstamos millonarios después de reunirse con ejecutivos de las compañías prestamistas en la Casa Blanca, informó hoy The New York Times.

La compañía de Kushner, según el rotativo, recibió en noviembre del año pasado un préstamo de 184 millones de dólares de la empresa de capital de inversión Apollo Global Management para refinanciar la hipoteca de un rascacielos en Chicago.

Antes de recibir ese préstamo, Kushner se reunió en varias ocasiones con uno de los fundadores de Apollo Global Management, Joshua Harris, que acudía a la Casa Blanca para asesorar al Gobierno de Trump en materia de infraestructuras.

The New York Times destaca que el crédito de 184 millones de dólares triplica la cifra media de los prestamos que otorga normalmente la firma.

También el año pasado, en primavera, Kushner Companies recibió un préstamo de 325 millones de dólares del banco de inversiones Citigroup para financiar la construcción de un edificio de oficinas en Brooklyn (Nueva York).

El préstamo fue aprobado poco después de que el presidente ejecutivo de Citigroup, Michael L. Corbat, visitase a Kushner en la Casa Blanca.

Una portavoz de Kushner Companies, Christine Taylor, dijo al The New York Times que su artículo “insinúa conexiones que no existen”, mientras que portavoces de Citigroup y Apollo Global Management desligaron sus prestamos de las reuniones en la Casa Blanca.

Esta información publicada por The New York Times llega en un momento delicado para Kushner, que recientemente perdió su acceso a la información de alto secreto del Gobierno de Estados Unidos y, con ello, parte de su amplio poder diplomático.

El marido de Ivanka Trump vio degradado de “alto secreto” a “secreto” su permiso de información confidencial al conocerse que el FBI no había completado una investigación sobre sus antecedentes, hecho que ha desatado todo tipo de especulaciones.