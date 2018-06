El accidente de un niño que rompió una escultura de vidrio puede costarle a una familia en Kansas City 132,000 dólares.

Sarah Goodman, su esposo y su hijo estaban en una recepción de boda en el Centro Comunitario Tomahawk Ridge de Overland Park.

Sarah le dijo al medio Kansas City Star que su familia se estaba preparando para irse y se estaba despidiendo del padre de la novia, cuando escucharon un ruido.

Cuando fueron a ver qué había pasado, una escultura de vidrio estaba en el suelo.

Goodman le dijo a The Star: “Probablemente la abrazó. Tal vez mi hijo abrazó un torso porque es un niño agradable, cariñoso y dulce que acaba de graduarse de preescolar”.

Los padres podrían pagar caro ese abrazo. Goodman dijo que recibió una carta del seguro de Travelers que decía:

“Esta pérdida ocurrió cuando su hijo estaba en un área cerrada de la propiedad y derrumbó una escultura de vidrio. Bajo la ley común en Kansas, usted es responsable de la supervisión de un menor y su falta de supervisión durante esta pérdida podría considerarse negligencia”, informó The Star.

Sin embargo, en el video de vigilancia se ve a otras personas en la misma sala donde se encontraba la escultura.

La carta también le pidió a los Goodman su información de seguro.

Goodman dice que mientras está arreglando con su compañía de seguros, ella cree que tal vez no tendrá que pagar la factura porque la escultura no tenía ningún letrero de no tocar. Tampoco estaba acordonada para los visitantes o asegurada, en su opinión.

Niño rompe escultura de vidrio y sus padres podrían pagarlo caro

“Está en la pasarela principal. No es una habitación separada. Sin Plexiglás. Sin protección. No se mantiene presionada”, le dijo Goodman a KSHB. “No había borde alrededor de eso. Ni siquiera había un letrero que dijera: ‘No toques’”.

Un portavoz de Overland Park dice que la escultura fue cedida y que la ciudad es responsable de protegerla, pero agregó que no debe ser tocada.

“Existe la responsabilidad social de no interactuar con ella si no está diseñada para la interacción”, dijo Sean Reilly a KSHB.

Goodman dijo que aún no sabe cómo pagará el valor de la escultura de vidrio y que está molesta de que nadie de la ciudad haya mostrado preocupación por su hijo después del accidente.

“Honestamente, ha tenido pesadillas todas las noches”, le dijo Goodman a KSHB. “Ninguna de estas personas alguna vez dijo ‘¿cómo está Troy? ¿Cómo está aguantando tu hijo? ¿Está bien su cara?’”.

Goodman le dijo a la policía, que fue llamada a la escena debido a un disturbio, que su hijo tenía heridas en la cara, pero la policía le dijo que eso era un asunto civil, informó The Star.