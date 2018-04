Escritor encubierto: “Almacén de Amazon es como una prisión”

Un escritor encubierto afirmó que trabajar en un almacén de Amazon es como “estar en una prisión”, donde los trabajadores ni siquiera tienen suficiente tiempo para ir al baño, por lo que deben orinar en botellas.

En su libro “Contratado: seis meses encubierto en la Gran Bretaña de los bajos salarios”, James Bloodworth describe que en 2016 pasó casi un mes trabajando como “selector” en un centro de distribución de Amazon en Rugeley, Inglaterra.

According to an undercover report from journalist @J_Bloodworth, some #Amazon warehouse employees fear going to the restroom as the 10-minute walk could get them written-up or even fired. 😳 pic.twitter.com/ERBIN8Os9V

— What's Trending (@WhatsTrending) April 17, 2018