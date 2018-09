Luis Fernando Reyes solo llevaba dos meses trabajando en EE.UU. cuando lo “agarró” el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos – ICE. Pero con $1,000 escapó de la deportación. Ahora el hispano tiene su propio taller, Fernando´s Parts & Service, y es dueño de un edificio de siete locales valorados en más de un millón de dólares.

Es originario de Guatemala y salió de su país huyendo de las temidas maras en 1974.

No terminó sus estudios y en su patria se dedicaba a manejar buses. “El estudio no era lo mío, por eso me vine, aún en contra de los deseos de mi madre”, refiere el inmigrante.

Con $1,000 escapó de la deportación

Siendo menor de edad cruzó la frontera por Tijuana y llegó a los Ángeles.

De esta ciudad salió por miedo a Inmigración, rumbo a Georgia.

Su primer trabajo fue empacando tortillas y a los dos meses, irónicamente, lo “agarró” ICE, recuerda con humor.

“El dueño de la fábrica, hizo la vuelta y pagó la fianza, que era en ese entonces de 1,000 dólares, a cambio de que me quedara trabajando con él por un tiempo”, indica Reyes.

Ganaba 80 dólares a la semana y aunque era poco lograba ahorrar.

Trabajando por comisión alcanzó el millón de dólares

Buscando mejores oportunidades, se empleó en la construcción y luego en mecánica, un oficio que había aprendido en Guatemala con sus hermanos.

Compró su primera caja de herramientas en 150 dólares y empezó trabajando por comisión.

A los 6 meses ya arreglaba vehículos de alta gama, como Volvo y Mercedes.

Pocos años después le ofrecieron venderle un pequeño taller y allí es cuando encuentra la oportunidad de lograr el sueño americano.

Con dinero prestado lo compró en 6,000 dólares y empezó de cero, sin un solo cliente.

Para poder pagar la renta, al mismo tiempo era manager de otros siete negocios en el edificio donde rentaba el espacio para trabajar.

Ahora su taller le produce 250,000 dólares al año y acaba de comprar todo el edificio, locales con los que ganará adicionalmente 12,000 dólares semanales..

Fernando´s Parts & Service

Chamblee, Georgia

