Fue extendido el plazo hasta el 31 de mayo de 2018, para que las víctimas del caso Western Union puedan presentar el reclamo sobre el dinero que les fue estafado, informó la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Durante años muchas personas que perdieron dinero por estafas, enviaron su pago a través de una transferencia bancaria de Western Union.

Los estafadores contactaron a las personas y prometieron premios, préstamos, trabajos, productos con descuento u otras recompensas financieras, a cambio de dinero por adelantado que debía ser enviado a través de Western Union. Pero nadie recibió el efectivo, los premios o los servicios ofrecidos.

Así mismo, se hacían pasar por miembros de la familia o por agentes de la ley exigiendo dinero en efectivo o presionando por algún pago.

Debido a las investigaciones conjuntas de la FTC, el Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., Western Union acordó pagar 586 millones de dólares.

El DOJ ahora está usando ese dinero, para proporcionar reembolsos a las personas que fueron engañadas y la fecha límite para presentar un reclamo se ha extendido hasta el 31 de mayo de 2018.

¿Quién puede presentar un reclamo?

Si envió dinero a un supuesto estafador a través de Western Union entre el 1 de enero de 2004 y el 19 de enero de 2017, puede presentar un reclamo.

¿Necesito un abogado para presentar un reclamo ante Western Union?

No, no necesita un abogado para presentar un reclamo.

¿Qué pasa si no tengo un número de Seguridad Social?

Si tiene un ITIN, no marque la casilla que dice “Marque esta casilla si no tiene un número de Seguro Social”. Simplemente ingrese su ITIN en lugar de un número de Seguro Social.

Si no tiene un número ITIN o de Seguridad Social, marque la casilla que dice que no tiene un número de Seguro Social. Cuando se le pregunte por una razón, puede explicar que no es ciudadano de EE. UU., o cualquier otra que aplique.

Si ya no tengo el recibo de Western Union, ¿puedo enviar un reclamo?

Sí, si envió dinero a un supuesto estafador a través de Western Union, presente un reclamo. Incluso si no tiene documentos relacionados con su transferencia de dinero, puede ser elegible para un pago.

¿Dónde obtener más información?

Para obtener la información más reciente sobre el proceso tiene tres opciones: