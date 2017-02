Endulza tu lunes con este delicioso postre

Comienza la semana con dulzura celebrando el día nacional del Frozen Yogurt. Este postre se ha convertido en la opción saludable para los que quieren helado.

Hoy se celebra el día nacional del Frozen Yogurt, así que aprovecha las ofertas que estas compañías te traen y disfruta de este delicioso postre.

Forever Yogurt: te da $3 de descuento en tu compra de $5 o más.



Yogli Mogli: si compras uno, recibe un 50% de descuento en el segundo.



RaceTrac: Baja la aplicación de RaceTrac y recibe un cupón de $4 válido hasta el 10 de febrero.

Yogurtland: te regala un Frozen Yogurt de 4 a 7 p.m.

