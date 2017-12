Unas monedas de oro fueron halladas al interior de una alcancía de recolección entre las donaciones al Ejército de Salvación (The Salvation Army), en Florida, informaron las autoridades.

Es el cuarto año consecutivo que alguien arroja monedas de oro mexicanas de 50 pesos, del año 1947, en la alcancía de recolección afuera de una tienda en Pompano Beach, reportó Sun Sentinel.

El Ejército de Salvación del condado de Broward indicó que dos de las monedas fueron descubiertas el miércoles y una más fue encontrada el 27 de noviembre.

'Coin Crusader' donates to the @SalArmyBroward Red Kettle campaign once again.https://t.co/HgW3ALDaud#GoodNews pic.twitter.com/VQ6GLSkTRx

— CBS4 Miami (@CBSMiami) 13 de diciembre de 2017