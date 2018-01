Hallan uno de los diamantes más grandes de la historia, en la mina Letseng, situada en Lesotho, el cual está valorado en 40 millones de dólares.

La piedra es el quinta más grande jamás descubierta y la de mayor tamaño encontrado en ese país africano, informó Gem Diamonds Limited, dueño de la increíble pieza, a través de Twitter.

Largest diamond recovered from Letšeng, and fifth largest gem quality diamond ever recovered.

