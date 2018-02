Un importante banco, un gigante de los seguros y algunas de las principales empresas de alquiler de automóviles se encuentran entre las compañías estadounidenses que han roto sus lazos con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), ante los cuestionamientos de sus clientes en redes sociales.

First National Bank of Omaha (FNBO) fue una de las primeras instituciones en anunciar su distanciamiento de la NRA, tras la polémica suscitada por el control de armas en el país a consecuencia del tiroteo en una secundaria de Parkland, Florida, que dejó 17 muertos entre alumnos y profesores.

FNBO informó mediante un comunicado su decisión de no renovar el contrato para una tarjeta de crédito Visa con la marca NRA. El banco admitió que los “comentarios de los clientes” lo impulsaron a revisar su relación con la NRA, luego que la sociedad se manifestara, principalmente en Twitter, con el hashtag #boycottNRA, reportó NPR.

Customer feedback has caused us to review our relationship with the NRA. As a result, First National Bank of Omaha will not renew its contract with the National Rifle Association to issue the NRA Visa Card. — First National Bank (@FNBOmaha) 22 de febrero de 2018

La NRA rechazó cualquier responsabilidad por el tiroteo en la secundaria de Parkland y, por el contrario, señaló a la seguridad escolar, el sistema de salud mental y el FBI como responsables de este tipo de tragedias, lo que encolerizó a una población cada vez más molesta por la facilidad con la que se pueden comprar armas, incluso de asalto, en Estados Unidos.

David Hogg, un sobreviviente de la masacre en Parkland, agradeció en su cuenta de Twitter a las compañías que anunciaron el fin de sus asociaciones con la NRA y pidió a otras empresas hacer lo mismo, petición que encontró una respuesta positiva en el grupo de alquiler de automóviles Enterprise, que incluye las marcas Alamo y National, sus competidores Hertz, Avis y Budget, así como la aseguradora MetLife, entre otros.

“Nuestras tres marcas han terminado el descuento para los miembros de NRA. Este cambio entrará en vigencia el 26 de marzo”, publicó Enterprise en Twitter.

Thank you for contacting us! All three of our brands have ended the discount for NRA members. This change will be effective March 26. Thank you again for reaching out. Kind regards, Michael — EnterpriseRentACar (@enterprisecares) 23 de febrero de 2018

I have been a loyal customer for years. However I refuse to continue to do business with you while you are a partner of the @NRA, an organization stained with the blood of children. I urge you to sever your business relationship with this shameful group — Ken Reid (@KennethWReid) 18 de febrero de 2018

“Valoramos a todos nuestros clientes, pero hemos decidido finalizar nuestro programa de descuentos con la NRA”, se leyó en la cuenta de MetLife, mientras que otras compañías, como la firma de software Symantec y la de seguridad para el hogar SimpliSafe, se unían a la iniciativa.

We value all our customers but have decided to end our discount program with the NRA. — MetLife (@MetLife) 23 de febrero de 2018

Symantec has stopped its discount program with the National Rifle Association. — Symantec (@symantec) 23 de febrero de 2018

Wayne LaPierre, director general de la NRA, se quejó en cambio de “la velocidad vertiginosa para (dictar) leyes de control de armas” tras el tiroteo en Florida, al hablar en la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora. “Como de costumbre, los oportunistas no desperdiciaron ni un segundo para explotar la tragedia con fines políticos”, añadió.