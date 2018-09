La iniciativa privada involucrada en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) apoyaría un acuerdo bilateral en los términos negociados con EE.UU., en caso que Canadá no se suba al acuerdo, aseguró Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex y miembro del Cuarto de Junto.

“No es el escenario ideal, pero es mejor que quedarnos sin acuerdo vigente, es mejor que mantener la incertidumbre, el mejor escenario es quedarnos con el tratado como está, el mejor escenario es que sea trilateral de nuevo, pero si por una condición esto no es viable, creo que nosotros sí apoyaríamos lo que ya fue el cierre del pasado lunes”, dijo en el funcionario.

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica en el acuerdo, expuso que si Canadá no se sube al barco del TLCAN, EE.UU. tendría que publicar los textos del acuerdo bilateral con México en las próximas cuatro semanas, y coincidió en que la parte nacional está lista para este escenario.

“Si por alguna razón Canadá decide no incorporarse a la negociación, EE.UU. tendrá que hacer la publicación de los textos de manera bilateral. Estamos listos para cualquier escenario, pero preferimos uno con el acuerdo trilateral”, dijo en entrevista radiofónica.

….Remember, NAFTA was one of the WORST Trade Deals ever made. The U.S. lost thousands of businesses and millions of jobs. We were far better off before NAFTA – should never have been signed. Even the Vat Tax was not accounted for. We make new deal or go back to pre-NAFTA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

Para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el escenario ideal también es uno en el que el acuerdo tenga tres jugadores y de no presentarse esta resolución, habría que ajustar algunos puntos en las próximas semanas, antes de que se envíe el texto al Congreso de EE.UU.

“Están los tiempos para que el acuerdo se firme a fines de noviembre, esperemos que sea trilateral y si no alcanza a ser trilateral, las negociaciones tendrían que ajustarse, porque se han hecho para este efecto, sin embargo tenemos 30 días para hacer los textos y adecuarlos en dado caso que Canadá no se subiera”, expuso en entrevista.

Sin embargo, De Hoyos consideró que EE.UU. está legítimamente interesado en el consenso trilateral, por lo que buscaría preservar esta condición del acuerdo.

We shouldn’t have to buy our friends with bad Trade Deals and Free Military Protection! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

“Estamos en presencia de un presidente (Trump) y de un jefe de la oficina comercial (Lighthizer) que son negociadores rudos, no son técnicos, son rudos, y utilizan cualquier herramienta, cualquier recurso a su alcance para tener un objetivo en una negociación, pero yo creo que EE.UU. sí está interesado en que sea un acuerdo trilateral, Canadá es su principal socio comercial, de tal manera que yo doy por descontado que hay un interés de fondo de mantenerlo”, agregó.

Empresarios mexicanos tienen interés por mantenerlo trilateral

El empresario previó que esta semana, en la que EE.UU. y Canadá se sentarán de nuevo a las mesas de negociación, habrá ‘fintas’ y expresiones agresivas de EE.UU. para intentar alcanzar sus objetivos de negociación, y de la misma forma, Canadá emprenderá los movimientos necesarios para velar por sus intereses.

“Ha habido y va a haber toda esta semana expresiones bastante agresivas, creo que veremos jaloneos, fintas, y creo que también el primer ministro de Canadá y la ministra de Asuntos Exteriores harán lo que tengan que hacer para que los intereses de su país no sean humillados, pero no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna, de que está en el interés de los tres países mantener el acuerdo”, añadió De Hoyos.